Eddie Van Halen e Chris Cornell stavano per registrare una canzone insieme per l'album Scream. Tutti i retroscena

Chris Cornell e Eddie Van Halen avrebbero potuto collaborare e registrare insieme una canzone, o forse qualcosa di più.

A rivelarlo, il chitarrista del compianto Cornell, Pete Thorn, l’unico fortunato ad aver sentito qualcosa di quel mancato scambio artistico.

Cornell e Van Halen erano in ottimi rapporti e, attorno al 2008, quando la voce dei Soundgarden stava lavorando a Scream, il suo terzo album solista, gli venne l’idea di chiedere a Eddie di fare qualcosa insieme.

“Chris ed io eravamo in un parcheggio ad ascoltare i Van Halen, nella mia macchina – il ricordo di Thorn – e lui mi ha guardato e ha detto: 'Ehi, cosa ne pensi se facessimo qualcosa con Eddie?' e io ero tipo ‘Davvero? Ma stai scherzando?’, perché era un grande Sì! Al cento per cento. Ero così eccitato e lui ha detto: 'Ok, sai, mi metterò in contatto con lui'.”

Cornell rimandò quella telefonata per un po’, fino a quando il produttore Dave Friedman non intervenne, offrendosi di fare da tramite fra i due artisti.

“Quarantacinque minuti dopo mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: 'Ed vuole che lo chiami, ecco il suo numero di cellulare'. Così gli ho lasciato un messaggio e... lui mi ha richiamato e mi ha detto: 'Bene, quando puoi venire in studio e suonarmi questa roba?'. Quindi abbiamo fissato un appuntamento, ho guidato fino al 5150 [lo studio di registrazione di Van Halen ndr] ed era tutto davvero figo”.

Thorn ha continuato il racconto, entusiasta: “Scendo dalla macchina ed eccolo lì, che mi abbraccia e mi dice: 'Ok, andiamo in studio e ascoltiamo'. Mi ha portato nel 5150 ed era così umile e senza pretese”.

Il chitarrista ha poi suonato a Eddie alcune delle tracce acustiche su cui stava lavorando con Cornell. Thorn, però, ha sottolineato: “Non voglio entusiasmare nessuno all'idea che ci sia qualcosa di finito perché non è così, ma ci ha lavorato. Dovevo tornarci nelle settimane successive […] Ma è una lunga storia, il tutto non ha mai avuto la parte vocale da parte di Chris. Ed Eddie poi era impegnato a realizzare l’album dei Van Halen proprio in quel momento... semplicemente non è mai stato finito”.

Chissà che qualcuno, negli archivi del 5150, non ritrovi questo prezioso nastro.