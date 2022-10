Blink-182, la reazione di Tom DeLonge all'annuncio della reunion: "Abbiamo appena fatto l'album più bello della nostra carriera"

I blink-182 nella giornata di ieri hanno annunciato a sorpresa la reunion con Tom DeLonge e il mondo del rock è letteralmente esploso.

La reazione del chitarrista non si è fatta attendere e le prime parole da membro della band non possono che far felici i fan del gruppo: "E se vi dicessi che abbiamo appena registrato il disco migliore della nostra carriera?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Tom DeLonge (@tomdelonge)

La dichiarazione è accompagnata da una vecchia foto della band con la ritrovata formazione.

Venerdì 14 ottobre i blink-182 pubblicheranno il nuovo attesissimo singolo Edging e rappresenta il primo inedito della band nella formazione Hoppus/DeLonge/Barker in 10 anni. Il nuovo album del gruppo è in lavorazione e ulteriori dettagli riguardo la pubblicazione saranno diffusi nei prossimi giorni.