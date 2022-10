Ozzy Osbourne: ballo con Sharon durante il compleanno per i 70 anni della moglie. Guarda il video

Sharon Osbourne il 9 ottobre scorso ha compiuto 70 anni e per festeggiare ha organizzato una festa a tema Grande Gatsby, che da festa anni ’20 si è trasformata in una grande riunione di famiglia.

La moglie, e manager, di Ozzy Osbourne ha condiviso sui social alcuni momenti del party. In questi scatti compare anche la figlia Kelly che aspetta un figlio dal compagno Sid Wilson degli Slipknot. Erano presenti anche la figlia Aimee ed il figlio Jack, insieme ai nipoti di Ozzy e Sharon.

“Tutte le persone a me più care in una sola stanza. Il mio cuore è pieno di gioia” ha scritto Sharon nella caption del post su Instagram. Il momento più strappalacrime è stato il ballo tra lei e Ozzy immortalato in un video poi condiviso sui social.

Dopo esser stati presentati dalla figlia Kelly, Ozzy e Sharon si sono impossessati della pista da ballo, ed hanno ballato un lento sulle note di “Say You Won’t Let Go” di Jame’s Arthur, Ozzy ha consegnato il suo bastone alla figlia Kelly ed alla nipote così da poter prendere Sharon tra le sue braccia.

Dopo aver visto il video di Ozzy e Sharon che ballano insieme, gli amici della coppia hanno riempito il post di Instagram con messaggi di affetto per la coppia, tra cui spicca il messaggio di Rob Halford che commenta “Tutto ciò che ti serve è l’amore, l’amore è tutto ciò che ti serve” messaggio che è piaciuto particolarmente a Jonathan Davis.