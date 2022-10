Serj Tankian pubblica il nuovo singolo "The Race", estratto dall'EP solista 'Perplex Cities'

Il frontman dei System Of A Down Serj Tankian ha pubblicato il nuovo singolo "The Race", secondo estratto dal nuovo EP solista "Perplex Cities" in uscita il prossimo 21 ottobre.

"L'intera raccolta di canzoni all'interno di 'Perplex Cities' contengono un sound completamente diverso da quello che ho fatto finora" ha descritto il frontman della band di Toxicity "È più elettronico, leggero e più profondo in termini di scrittura musicale. 'Perplex Cities' emana un'aura unica a differenza delle mie produzioni precedenti".

Prima della data di uscita ufficiale dell'EP, i brani saranno presentati attraverso un'esperienza di realtà aumentata realizzata con una serie di video con protagonista Tankian mentre descrive i brani.

"Cerco sempre di creare modi nuovi e interessanti per entrare in contatto con le persone attraverso la mia musica. Abbiamo realizzato dei video fantastici per l'ultimo EP 'Elasticity', quindi volevo provare qualcosa di diverso per 'Perplex Cities'. Adoro l'idea di apparire nella stanza con qualcuno che ascolta la mia musica. È intimo, divertente e diverso".

La tracklist ufficiale di "Perplex Cities":

Pop Imperialism

The Race

I Spoke Up

Rumi Loves His Cars

Forgive Me Father