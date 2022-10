Depeche Mode, nuovi indizi sull'annuncio in programma domani (e include la città di Berlino). Guarda il video

I Depeche Mode hanno pubblicato nuovi indizi riguardanti lo speciale annuncio che verrà fatto domani 4 ottobre.

La band di Dave Gahan e Martin Gore, a quasi sei mesi di distanza dall'improvvisa scomparsa di Andy Fletcher, ha pubblicato la scorsa settimana sui principali canali social un'immagine che annunciava l'arrivo di alcune novità.

Ora Dave Gahan e Martin Gore, sul profilo dei Depeche Mode, hanno rilasciato un nuovo video che sembra includere la città di Berlino, oltre ad aver reso noto l'orario dell'annuncio: 1pm CET, 12pm BST - le 13:00 ore italiane, aggiungendo la didascalia "Join us virtually. More info soon".

Non è chiaro quale sarà l'annuncio, ma il frontman Dave Gahan e Martin Gore sono stati recentemente fotografati in studio mentre lavoravano su nuovo materiale.

"Stiamo cercando di trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrandoci su ciò che dà significato e scopo alla vita".

Andy Fletcher, scomparso il 26 maggio 2022 a 60 anni, è stato un membro fondatore dei Depeche Mode (di cui è stato anche cantante fino all’arrivo di Dave Gahan per l’album Speak & Spell del 1981) e un elemento di stabilità fondamentale per una band che ha vissuto spesso al limite dell’oscurità, attraversata dall’interazione creativa e dalle dinamiche luce/ombra di Martin Gore e Dave Gahan. Nominato con i Depeche Mode nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2020, Andy Fletcher ha descritto così il suo apporto creativo alla band: “Il mio contributo è l’elemento pop” ha detto in un’intervista nel 2009 “Martin ama il blues e il country, Dave ha scoperto il jazz. Io probabilmente sarò eternamente fedele alla semplicità delle melodie pop e alla leggerezza che trasmettono. Il pop piace anche ai miei figli.”