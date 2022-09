Slipknot: è uscito il nuovo album The End, So Far. Scopri tutte le info

Gli Slipknot hanno pubblicato il loro nuovo album in studio intitolato The End, So Far. Parlando di questo progetto Crahan ha detto: “Nuova musica, nuova arte e nuovi inizi. Preparatevi per la fine”. Prodotto dagli stessi Slipknot e da Joe Barresi, The End, So Far è stato anticipato dai due brani The Dying Song (Time To Sing) e Yen.

La tracklist di The End, So Far

Adderall

The Dying Song (Time To Sing)

The Chapeltown Rag

Yen

Hivemind

Warranty

Medicine For The Dead

Acidic

Heirloom

H377

De Sade

Finale