I Red Hot Chili peppers hanno pubblicato a sorpresa in rete il concerto tenutosi all'Apollo Theatre di New York lo scorso 13 settembre.

La band di Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante pubblicherà il nuovo album di inediti The Return Of The Dream Canteen il prossimo 14 orrobre.

Guarda il concerto all'Apollo di New York: