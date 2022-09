Metallica, Robert Trujillo svela la canzone perfetta da far ascoltare a chi non conosce la band (e non è Master Of Puppets)

Robert Trujillo, bassista dei Metallica dal 2003 (dove è entrato al posto di Jason Newsted), membro dei Suicidal Tendencies dal 1989 al 1995 e della band dal vivo di Ozzy Osbourne ha indicato la canzone che secondo lui è la più indicata per far conoscere a qualcuno il suono dei Metallica.

A sorpresa, non è nessuno dei brani che hanno creato la leggenda trash-metal degli esordi della band di James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett, non è Master of Puppets che è entrata di forza nei gusti musicali di una nuova generazione dopo essere stata usata nella serie televisiva Stranger Things e non è neanche Enter Sandman o Nothing Else Matters dal Black Album che nel 1991 ha aperto la porta del mainstream non solo ai Metallica ma a tutto l’heavy metal.

«La mia scelta è facile» ha detto Trujillo in un’intervista, «È Disposable Heroes. Per me è il brano simbolo di quello che mi piace definire “power groove”. È tutto in perfetto equilibrio, contiene tutti gli elementi della band». Robert Trujillo ha raccontato anche la sua personale connessione con il quinto brano (il primo sul lato B del vinile) dell’album Master of Puppets, lungo oltre otto minuti: «Quando mi preparavo per i tour con i Suicidal Tendencies andavo a correre ogni giorno sulle Hollywood Hills e mi portavo dietro tre o quattro cassette da ascoltare per motivarmi» ha detto, «Tra queste c’erano sempre Reign in Blood degli Slayer e un paio di album dei Metallica, Ride the Lightning e Master of Puppets, che ho analizzato nei minimi dettagli. Ho ascoltato ogni suono, ogni riff e ogni cambio di tempo e ho capito che Disposable Heroes ha semplicemente tutto!».

Anche Corey Taylor degli Slipknot ha indicato Disposable Heroes come la sua canzone preferita di sempre dei Metallica: «Da ragazzino ho girato la cassetta di Master of Puppets sul secondo lato, l’ho inserita nel mio walkman, ho messo le cuffie e all’improvviso è arrivato questo pezzo che mi ha fatto andare fuori di testa. Continuava a crescere e il riff era pazzesco. Ho pensato: è la canzone migliore del mondo! Non si può neanche spiegare quanto sia grande».