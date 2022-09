Sum 41 + Simple Plan in concerto all'Unipol Arena di Bologna. Tutte le info

I Sum 41, assieme ai Simple Plan come special guest, saranno in concerto in Italia in occasione dei 20 anni dall'uscita degli album All Killer No Filler e Does This Look Infected? con il Does This Look Al Killer No Filler Tour all'Unipol Arena di Bologna l'8 ottobre 2022.

In occasione del ventennale di “All Killer No Filler” tornano in Italia con una tappa del “Does This Look All Killer No Filler Tour” i SUM 41, sabato 8 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Bologna. Dopo aver annunciato il tour insieme negli Stati Uniti, sarà la band multiplatino SIMPLE PLAN ad aprire il concerto.

I Sum 41 invitano i propri fan a celebrare gli oltre 20 anni dei loro album con i primi concerti europei, dopo più due anni. Il tour è iniziato il 20 settembre a Stoccarda e terminerà a Londra il 21 ottobre. "Ci siamo divertiti così tanto nel nostro tour con i Simple Plan negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di portare la festa in Europa", ha dichiarato il frontman Deryck Whibley. "Siamo così entusiasti di celebrare gli anniversari di alcuni dei nostri album preferiti insieme ad altri successi e preferiti con te nel tour "Does This Look All Killer No Filler"!"

In una recente intervista esclusiva con Rolling Stone, la band ha condiviso un primo sguardo sui dettagli del prossimo ottavo album in studio. Il cantante Deryck Whibley ha affermato che il doppio album, intitolato “Heaven and Hell”, si preannuncia come il più ambizioso della carriera della band: metà dell'album riporta i Sum 41 alle loro radici pop punk, Heaven, e metà dell'album è rigorosamente metal, Hell.

Guardando al leggendario successo con oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, diverse uscite nelle classifiche Billboard, una nomination ai Grammy Award, 2 Juno Awards (7 nomination), un Kerrang! Award nel 2002 e con numerosi Alternative Press Music Awards, i Sum 41 sono semplicemente una rock band: intransigente e onesta senza l’intenzione di rallentare.

La band ha recentemente intrapreso il “Blame Canada Tour” con i co-headliner Simple Plan: la collaborazione ha segnato il sodalizio tra le due band che saranno in tour insieme, i Sum 41 proporranno “All Killer No Filler” e i Simple Plan invece “No Pads, No Helmets... Just Balls”.

L’ultimo disco della punk rock canadese risale al 2019 “Order in Decline” il cui concept è focalizzato prevalentemente su temi sociali e politici riguardanti Canada e America, “L'ultima cosa che avrei voluto fare sarebbe stata quella di scrivere un album socialmente o politicamente impegnato", ha chiarito il frontman Deryck Whibley, "'Order In Decline', infatti, non lo è. D'altra parte, è davvero difficile non avere opinioni riguardo quello che sta succedendo nel mondo".

L'album si è aggiudicato il secondo posto sia Current Rock che nell'Hard Music Album, il terzo posto sia nell'”Alternative” che “Record Label Independent” e all'ottavo posto nelle classifiche Top Current Albums negli Stati Uniti.