I Depeche Mode anticipano novità in arrivo la prossima settimana. Guarda la foto

Novità in arrivo a sorpresa per i Depeche Mode.

La band di Dave Gahan e Martin Gore, a quasi sei mesi di distanza dall'improvvisa scomparsa di Andy Fletcher, ha pubblicato sui principali canali social un'immagine che annuncia l'arrivo di alcune novità per il prossimo 4 ottobre.

Non è chiaro quale sarà l'annuncio, ma il frontman Dave Gahan e Martin Gore sono stati recentemente fotografati in studio mentre lavoravano su nuovo materiale.

"Stiamo cercando di trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrandoci su ciò che dà significato e scopo alla vita".

Andy Fletcher, scomparso il 26 maggio 2022 a 60 anni, è stato un membro fondatore dei Depeche Mode (di cui è stato anche cantante fino all’arrivo di Dave Gahan per l’album Speak & Spell del 1981) e un elemento di stabilità fondamentale per una band che ha vissuto spesso al limite dell’oscurità, attraversata dall’interazione creativa e dalle dinamiche luce/ombra di Martin Gore e Dave Gahan. Nominato con i Depeche Mode nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2020, Andy Fletcher ha descritto così il suo apporto creativo alla band: “Il mio contributo è l’elemento pop” ha detto in un’intervista nel 2009 “Martin ama il blues e il country, Dave ha scoperto il jazz. Io probabilmente sarò eternamente fedele alla semplicità delle melodie pop e alla leggerezza che trasmettono. Il pop piace anche ai miei figli.”