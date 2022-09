U2: Bono racconta nella sua autobiografia la perdita della madre. Guarda la foto

Bono, il frontman degli U2, ha raccontato della perdita della madre nella sua prima autobiografia Surrender: 40 Songs, One Story. Il volume di 576 pagine uscirà il 1° novembre per Mondadori. Ogni capitolo prende il nome dalla canzone di cui tratta, mentre la storia della vita di Bono si intreccia con il racconto: dall’infanzia a Dublino al ruolo di rockstar e di attivista. In un nuovo estratto pubblicato sul New Yorker, il cantante ha raccontato della morte di sua madre Iris, avvenuta quando lui aveva 14 anni, dopo che lei era collassata al funerale di suo padre (il nonno di Bono), "Gags" Rankin nel 1974.



Bono ha ricordato come il padre Bob e il fratello maggiore Norman non abbiano più parlato di lei: "Temo che sia stato peggio di così. Che raramente abbiamo pensato a lei. Eravamo tre uomini irlandesi e abbiamo evitato il dolore che sapevamo sarebbe derivato dal pensare e dal parlare di lei. Anche se successe al funerale del nonno, e anche se Iris svenne eravamo bambini, cugini, che correvano e ridevano. Finché Ruth, la sorella minore di mia madre, non entrò dalla porta e ci disse 'Iris sta morendo'. Ha avuto un ictus. Tre giorni dopo Norman e io veniamo portati in ospedale per dirle addio. Ruth è fuori dalla stanza d'ospedale, piangendo, con mio padre, i cui occhi avevano meno vita di quelli di mia madre. Entro nella stanza in guerra con l'universo, ma Iris sembra tranquilla. È difficile pensare che gran parte di lei se ne fosse già andata. Le teniamo la mano. C'è un ticchettio, ma non lo sentiamo".

