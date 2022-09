Jack Black, ecco come convinse i Led Zeppelin a concedere Immigrant Song per School Of Rock

Nel 2003 l’attore-rockstar Jack Black interpreta il ruolo che definisce la sua carriera, quello di Dewey Finn nel film di Richard Linklater, School of Rock, che diventa la commedia a tema musicale di maggior successo degli anni duemila. Un chitarrista fallito, appena cacciato dalla sua band, che si finge professore di musica (sostituendo il suo amico Ned Schneebly) e insegna ad una classe di allievi di un prestigioso collegio a suonare ed amare il rock e li porta a competere nel concorso Battle of the Bands. Il suo scopo iniziale era vincere e guadagnare i soldi necessari per pagarsi l’affitto, ma una volta scoperto il talento musicale dei suoi ragazzi la sua missione diventa quella di creare una vera rock band, capace di conquistare il pubblico. La band School of Rock perde il concorso contro un improbabile gruppo glam-rock, i No Vacancy, ma le lezioni di rock di Dewey Finn continuano, fino ad una esilarante e travolgente prova in studio sulle note di It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock’n’Roll) mentre scorrono i titoli di coda.

Il film, girato con un budget di 35 milioni di dollari nelle aule di un vero college, il Wagner Colege di Staten Island, New York, guadagna quattro volte tanto al box office, consacra Richard Linklater come uno dei migliori registi indipendenti e diventa un classico della commedia americana, mentre Jack Black viene nominato ai Golden Globe come migliore attore comico (viene sconfitto solo da Bill Murray in Lost in Translation). Gran parte del successo di School of Rock si deve alla colonna sonora, che raccoglie il meglio del rock di tutti i tempi, dai riff di chitarra (insegnati da Jeff Black al chitarrista della band di ragazzini, Zack) di Highway to Hell degli AC/DC, Smoke On the Water dei Deep Purple e Iron Man dei Black Sabbath a Sunshine of Your Love dei Cream e Edge of Seventeen di Stevie Nicks, da Substitute degli Who a Moonage Daydream di David Bowie, da Tv Eye degli Stooges a Do You Remember Rock’n’Roll Radio? dei Ramones fino a Roadrunner dei Modern Lovers.

Ogni lezione del falso professore Dewey Finn è un omaggio alla storia del rock e ogni prova dei sette giovanissimi membri della band School of Rock è la celebrazione del potere eterno degli strumenti rock (batteria, chitarra, basso, tastiere) di cambiare la vita di ogni adolescente in cerca della propria vera passione e del suo posto nel mondo. Ma c’è un brano che fa la differenza, Immigrant Song dei Led Zeppelin, usato per una delle scene più divertenti in cui Jack Black guida il furgone della band cantando la prima strofa, lasciandosi trasportare dalla potenza del Martello degli Dei, il suono creato da Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones e dagli acuti di Robert Plant. I Led Zeppelin non hanno mai concesso l’uso delle loro canzoni in un film. Richard Linklater ha provato a convincerli per il suo film del 2003 Dazed and Confused ma non è riuscito.

«Voleva a tutti i costi un pezzo dei Led Zeppelin» ha raccontato Jack Black nel 2019, «Così mi ha chiesto di pregarli per School of Rock». Durante le riprese dell’esibizione finale della band, Jack Black prende in mano il microfono e dal palco guida un pubblico composto da comparse in un coro per i Led Zeppelin: «Ho cantato qualcosa di ridicolo ed assurdo, tipo “Led Zeppelin per favore dateci il vostro amore!”, ma alla fine ha funzionato». Richard Linklater riesce a far arrivare il video di Jack Black (che compare nell’edizione in DVD di School of Rock) direttamente ai Led Zeppelin. Si dice che John Paul Jones, Robert Plant e Jimmy Page si siano divertiti così tanto da decidere per la prima volta tutti insieme di dare il permesso a Linklater di usare Immigrant Song nel film.