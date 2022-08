Ronnie James Dio, il trailer ufficiale del documentario "Dio: Dreamers Never Die". Tra gli ospiti anche Jack Black. Guarda il video

È stato pubblicato il trailer ufficiale di "Dio: Dreamers Never Die", il docu-film dedicato alla storia del grande Ronnie James Dio, frontman di Elf, Rainbow, Black Sabbath e Dio scomparso il 16 maggio 2010.

Il film arriverà nelle sale il prossimo 28 settembre e vedrà la partecipazione di ospiti speciale, tra i quali Jack Black: Ronnie James Dio partecipò all'interno del film del 2006 della band del rocker e attore "Tenacious D and The Pick of Destiny".

La sinossi ufficiale del documentario "Dio: Dreamers Never Dies":

"Prodotto dalla vedova e storica manager, Wendy Dio 'DIO: Dreamers Never Die' racconta l'incredibile ascesa del cantante da un crooner doo-wop degli anni '50 ai suoi primi giorni nel mondo del rock con gli Elf e nei Rainbow, per poi prendere il posto di Ozzy Osbourne nei Black Sabbath, e infine consolidare il suo status di rock star con la sua band, i DIO. Il film contiene filmati e foto personali inedite, oltre a mostrare contributi realizzati insieme ai suoi amici più intimi e alla sua famiglia tra cui la moglie Wendy Dio, Tony Iommi, Geezer Butler, Glenn Hughes, Vinny Appice, Lita Ford, Rob Halford, Sebastian Bach, Eddie Trunk e Jack Black, mentre portano gli spettatori all'interno della vita di uno dei veri eroi del rock and roll, una delle figure più amate del genere".