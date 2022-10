Jack Black ha cantato "School Of Rock" a un bambino durante una raccolta fondi. Guarda il video

Jack Black è senza dubbio uno dei protagonisti di Hollywood più impegnati nel sociale verso le giovani generazioni e, l'ultima iniziativa a cui ha partecipato, ha sicuramente lasciato il segno nella memoria e nel cuore di un giovane fan.

Il frontman dei Tenacious D ha preso parte alla giornata di beneficenza organizzata da Trinity Kids Care, un'associazione che si occupa di fornire cure pediatriche complete e servizi di hospice ai bambini malati terminali nelle contee di Los Angeles e di Orange nel sud della California. Durante la giornata Jack Black ha incontrato Abraham, uno dei bambini seguiti dall'organizzazione e grande fan di School Of Rock.

Abraham è affetto da una rara malattia mitocondriale chiamata sindrome di Pearson e nell'ultimo anno è stato seguito dalle cure di Trinity Kids Care. Veronica, la madre di Abraham, ha raccontato nell'intervista rilasciata al magazine Upworthy che l'infermiera di Abraham sapeva del suo amore per il film "School of Rock", quindi ha organizzato per lui un incontro a sorpresa con Jack Black. Il loro bellissimo incontro è stato documentato da un commovente e divertente video pubblicato su Tik Tok.

Il frontman dei Tenacious D si è avvicinato Abraham prendendogli la mano, poi si è inginocchiato e ha cantato "In the End of Time", conosciuta come The Legend of the Rent, tratta dal film School Of Rock.