Jack Black: "Ecco perché School Of Rock è ancora così potente e apprezzato dopo quasi 20 anni"

Sono quasi passati 20 anni dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di School Of Rock, il geniale film diretto da Richard Linklater e con protagonista il grande Jack Black nel ruolo di Dewey Finn, improvvisato supplente con l'incredibile passione per il rock.

Secondo l'attore e leader dei Tenacious D il film è ancora incredibilmente apprezzato e potente per una specifica ragione: la reale passione e la genuinità. Durante un'intervista rilasciata all'Entertainment Tonight Jack Black ha dato il merito al regista Richard Linklater, con cui recentemente è tornato a collaborare per il film d'animazione Apollo 10 1/2:

"Ho pensato molto a School of Rock mentre stavamo girando questa pellicola, perché ho conosciuto Richard Linklater per la prima volta proprio sul set di quel film. Ha portato lo stesso tipo di realismo, umorismo e genio in entrambi i progetti. Anche se sono film molto diversi, c'è il DNA di Richard Linklater. Ha uno stile ben specifico e ciò che ha portato a quel progetto è stato il desiderio che tutto fosse credibile e reale. Anche se la storia di un supplente che porta i ragazzi verso la ribellione è folle, lui voleva farla sembrare reale, perché è lì che sta il vero succo. Quando si tratta di relazioni reali diventa divertente, non in un modo stravagante, ma in un modo credibile. Penso che sia questo il motivo di un successo così duraturo, ne stiamo parlando ancora dopo 20 anni".