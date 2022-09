The Smashing Pumpkins, Billy Corgan: "Il mio ritorno alla chitarra è merito di Tony Iommi. È il mio eroe"

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato l’uscita dell’album di cui Billy Corgan parla da anni: l’ultimo atto di una trilogia iniziata nel 1995 con “Mellon Collie and the Infinite Sadness” e proseguita nel 2000 con “Machina/Machine of God”. Si intitola “Atum – A Rock Opera in Three Acts”, un disco monumentale con 33 canzoni diviso in tre atti che usciranno il 15 novembre, il 31 gennaio e il 12 aprile. Il primo singolo Beguiled segna il ritorno del suono rock sferzante, acido ed elettrico che ha reso grande la band di Billy Corgan, dopo le sperimentazioni synth-pop del doppio album Cyr del 2020.

C’è grande attesa per il ritorno del suono degli Smashing Pumpkins, la combinazione tra la batteria di Jimmy Chamberlin e le chitarre di James Iha, Jeff Schroeder e Billy Corgan che i fan hanno definito: “Il battito del cuore degli anni ‘90.” In una nuova intervista con la rivista Kerrang!, Billy Corgan ha spiegato cosa lo ha spinto a riprendere in mano la chitarra (fra cui la Reverend BC-1, il modello personalizzato fatto per lui dal marchio americano Reverend Guitars) e ha detto che è tutto merito di Tony Iommi, il Signore dei Riff dei Black Sabbath:

“E’ il mio eroe” ha detto Billy Corgan, “Quando senti i suoi riff di chitarra sembra di vedere la scena di un film. Io li chiamo Cosmic Sabbath, quando li ascolto fin da quando ero un ragazzino viaggio nello spazio. Per questo secondo me un grande riff deve farti sentire qualcosa di grande.” Gli Smashing Pumpkins hanno presentato il singolo Beguiled al Jimmy Fallon Show il 23 settembre e poi partiranno in tour con lo Spirit on Fire Tour che parte il 2 ottobre da Dallas e finisce il 19 novembre a Los Angeles (con i Jane’s Addiction come supporto).

Billy Corgan ha detto di avere delle idee su come promuovere Atum durante i concerti: “Vogliamo inserire quattro o cinque canzoni nuove nella scaletta, ma la mia speranza è trasformare l’album in un musical, prima o poi” ha detto Billy Corgan, “Due ore e mezza di spettacolo con 33 canzoni divise in tre atti, con cantanti diversi che le interpretano oltre a me. Se il pubblico dovesse apprezzare le canzoni nuove si potrebbe mettere in piedi una produzione e andare in tour. La gente viene, si mette comoda e si gode lo spettacolo.”