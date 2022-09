Foo Fighters: il 28 ottobre uscirà The Essential Foo Fighters con il meglio della band di Dave Grohl. Ecco la tracklist e la cover

I Foo Fighters hanno annunciato l’uscita di un nuovo greatest hits, The Essential Foo Fighters che uscirà il 28 ottobre in formato CD e vinile doppio con tutti i pezzi più importanti della loro carriera, più una versione acustica di Everlong. Nel frattempo i fan stanno aspettando di vedere cosa succederà durante il secondo concerto in memoria di Taylor Hawkins che si svolgerà a Los Angeles il 27 settembre.



Dopo lo spettacolo del primo Taylor Hawkins Tribute del 3 settembre a Londra, con Paul McCartney come ospite a sorpresa (oltre a John Paul Jones, Travis Barker, Lars Ulrich, Brian Johnson, Stewart Copeland, Chrissie Hynde, Josh Homme, Brian May e Roger Taylor dei Queen, Geddy Lee e Alex Lifeson dei Rush), c’è attesa per vedere cosa faranno i grandi nomi del rock che hanno confermato la loro presenza a Los Angeles: Nikky Sixx, Joan Jett, Brad Wilk, Gene Simmons, Alanis Morrissette e Chad Smith.



Soprattutto, tutti gli occhi sono puntati su Shane Hawkins, il figlio sedicenne di Taylor Hawkins che a Londra ha lasciato tutti senza parole (sono diventate virali le immagini del grande batterista Omar Hakim che lo osserva da dietro incredulo) suonando My Hero alla perfezione, sotto lo sguardo affettuoso di Dave Grohl. “Il momento più emozionante di tutto il concerto è stato due giorni prima, durante le prove” ha raccontato Stewart Copeland dei Police in una intervista televisiva, “Quando ho sentito suonare Shane Hawkins ho pianto. Ha tutto: l’energia, la personalità e l’atteggiamento di Taylor.”



Resta da capire anche il futuro dei Foo Fighters, forse con Shane Hawkins alla batteria. Tutto è nelle mani di Dave Grohl, che per la seconda volta nella sua carriera dopo la tragica fine dei Nirvana con il suicidio di Kurt Cobain nel 1994 deve ricominciare da zero: “Non sarò mai un’artista solista” ha detto una volta, “Mi piace suonare con gli amici e radunare le persone intorno a me”.



LA TRACKLIST

Everlong

Making A Fire

Times Like These

Rope

Monkey Wrench

My Hero

Cold Day In The Sun

Big Me

Long Road To Ruin

Shame Shame

Best Of You

All My Life

The Pretender

This Is A Call

Walk

Learn To Fly

The Sky Is A Neighborhood

These Days

Everlong’ – Acoustic Version