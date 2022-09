Roger Waters: due nuovi concerti in Italia a Milano. Biglietti in vendita

Roger Waters dopo la grandiosa presale esclusiva di Virgin Radio e l’entusiasmo per il suo nuovo This Is Not A Drill Tour ha annunciato due nuove date:

31 marzo 2023: Milano - Mediolanum Forum

01 aprile 2023: Milano – Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.

Roger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd torna così in Italia con 6 concerti del suo nuovo straordinario tour This Is Not A Drill.



I concerti italiani, promossi da D’Alessandro e Galli, si terranno al Mediolanum Forum di Milano il 27, 28, 31 Marzo e 1°Aprile 2023 e all’Unipol Arena di Bologna il 28 e 29 Aprile.



“This Is Not A Drill è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. E' una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all'azione ad AMARE, PROTEGGERE e CONDIVIDERE il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa.



Lo spettacolo include una dozzina di grandi canzoni degli anni d’oro dei PINK FLOYD insieme a molti nuovi brani. Parole e musica, stesso scrittore, stesso cuore, stessa anima, stesso uomo. Potrebbe essere il suo ultimo evviva. Oh! Il mio primo tour d'addio! Non mancare. Love” - Roger Waters.