Ozzy Osbourne: "Voglio continuare ad esibirmi. Anche a costo di essere inchiodato a un'asse e messo su ruote"

Ozzy Osbourne non ha nessuna intenzione di smettere con i concerti, nonostante i tanti problemi di salute.

In occasione di un’intervista con People, la rockstar ha sottolineato come, per lui, il palco sia l’habitat naturale e che il rapporto con il suo pubblico è proprio come una storia d’amore: "È il posto a cui appartengo. Il rapporto che ho con il mio pubblico è la più grande storia d'amore della mia vita".



Durante la chiacchierata non sono mancate le riflessioni sul suo stato fisico: affrontando i suoi recenti problemi di salute, Ozzy ha descritto la sua battaglia contro il Parkinson come “un incubo” e “l'unica cosa che mi ricorda che sto invecchiando: le cose vanno male e non funzionano più. Ma mi sento ancora giovane nel cuore e sono determinato a tornare sul palco, anche a costo di essere inchiodato a un'asse e messo su ruote”.