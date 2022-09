Sam Fender ha cancellato il suo tour americano per problemi di salute mentale

Sam Fender ha cancellato le rimanenti tre date del suo tour nordamericano, per prendersi cura della sua salute mentale.

L’annuncio è stato dato dal cantautore britannico tramite un post sui suoi profili social, nel quale ha espresso l’importante motivazione dietro questa decisione: “Sarebbe davvero ipocrita da parte mia sostenere la discussione sulla salute mentale e scrivere canzoni su questo tema, senza prendermi cura della mia salute mentale. Mi sono trascurato per oltre un anno e non ho affrontato cose che mi hanno profondamente colpito. È impossibile fare questo lavoro su me stesso mentre sono in viaggio, ed è estenuante fingere felicità e benessere per il bene del business”.



Fender ha da sempre toccato il delicato tema della salute mentale in molte delle sue canzoni, in particolare nel brano del 2018 Dead Boys. In un’intervista dello stesso anno con NME, il cantante dichiarò: “C’è una sorta di atteggiamento che impedisce agli uomini di parlare e impedisce agli uomini di potersi rivolgere l'uno all'altro. Io e i miei compagni siamo molto, molto legati. Parliamo dei nostri problemi, soprattutto ora che siamo adulti. Ma non credo che molte persone lo facciano. Gli uomini devono essere aperti e non evirarsi a vicenda”.



Le date del tour cancellate sono quelle di Portland, Seattle e Vancouver, insieme al concerto di apertura per Florence + The Machine al Madison Square Garden di New York e al festival Life Is Beautiful di Las Vegas.

Inoltre, non saranno per ora riprogrammati degli incontri negli store, previsti in Inghilterra.



Fender si è anche dichiarato entusiasta per il tour australiano in programma per novembre e per tutto ciò che arriverà nel prossimo anno. Inoltre, il cantante ha espresso tutta la sua gratitudine e il suo amore per i fan e per chi gli sta vicino in questo momento: “Sono eternamente sopraffatto dall'amore e dal supporto dei fan e odio deludervi, ma lo stato del mio benessere sta iniziando a influenzare tutto ciò che faccio, comprese le mie esibizioni e mi rifiuto di andare là fuori senza dare il massimo SEMPRE, perché tutti voi lo meritate […] non posso esprimere a parole quanto mi senta grato di avere una fan base così fantastica. Ho incontrato alcuni di voi negli anni e questi incontri hanno davvero saldato la mia fiducia nell’umanità”.