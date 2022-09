Gli Aerosmith sono tornati in concerto: il primo live della band dopo la pandemia. Guarda il video

Gli Aerosmith sono tornati in concerto!

La band di Steven Tyler e Joe Perry è salita su un palco per la prima volta dallo scoppio della pandemia la notte scorsa a Bangor, nel Maine.

"Questo è il nostro primo cazzo di concerto in due anni e mezzo!", ha urlato dal palco il chitarrista Joe Perry raccontando poi il periodo trascorso in casa durante lo stop forzato per contrastare il diffondersi della pandemia, "Tutto ciò che abbiamo fatto è stato rimanere sdraiati sul divano a guardare Netflix".

L'ultima esibizione dal vivo della band risale al 15 febbraio 2020 a Las Vegas, una delle date della loro residency Deuces Are Wild prevista del Nevada prima che la pandemia interrompesse tutti i concerti.

Guarda i video del concerto nel Maine:

LA SCALETTA:

1. "Back in the Saddle"

2. "Same Old Song and Dance"

3. "Rag Doll"

4. "Mama Kin"

5. "Remember (Walking in the Sand)"

6. "Stop Messin' Around"

7. "Hangman Jury"

8. "Seasons of Wither"

9. "Livin on the Edge"

10. "Full Circle"

11. "Cryin'"

12. "The Other Side"

13. "I Don't Want to Miss a Thing"

14. "Love in an Elevator"

15. "Sweet Emotion"

16. "Dude (Looks Like a Lady)"

17. "Dream On"

18. "Walk This Way"

19. "Big Ten Inch Record"