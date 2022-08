Blur, in progetto un concerto reunion per i 30 anni di Parklife. Tutti i dettagli

È la notizia che i fan dei Blur aspettano da tempo: per festeggiare i 30 anni dell’album Parklife che li ha lanciati al successo e al numero uno in classifica in Inghilterra nel 1994 segnando l’apice del movimento Britpop, i Blur stanno pensando ad un concerto di reunion allo stadio di Wembley a Londra.

Damon Albarn ha una carriera solista importante con i Gorillaz e i suoi album solisti (The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows) scritti e registrati nella sua casa in Islanda, ma ha sempre detto: “Mi manca suonare con i Blur, mi mancano le canzoni.”

I Blur mancano dal 2015, quando hanno pubblicato il loro ottavo album The Magic Whip (che ha segnato il ritorno di Graham Coxon e del produttore Stephen Street ed è stato il loro più grande successo in America, dove ha raggiunto la posizione numero 24). Gli ultimi concerti sono quelli del 12 agosto 2012 in occasione della chiusura delle Olimpiadi di Londra e una performance a sorpresa nel 2019 ad un evento del progetto Africa Express organizzato da Damon Albarn a Londra. Nel frattempo, mentre Damon Albarn si è evoluto in uno dei simboli della musica britannica più sperimentale e multiculturale, gli altri membri dei Blur hanno fatto altre cose: il chitarrista Graham Coxon fa dischi sperimentali e colonne sonore per film e serie televisive, il bassista Alex James vive in una fattoria e produce formaggio (uno dei suoi marchi più prestigiosi si chiama Blue Monday come il suo pezzo preferito dei New Order) e ogni anno organizza anche un festival di cibo e musica, il batterista Dave Rowntree ha avuto una lunga carriera politica locale con il Labour Party nella contea del Norfolk. Riguardo al ritorno dei Blur, Damon Albarn ha detto: “Deve essere l’occasione giusta, non vogliamo salire sul palco tanto per fare”. Forse è arrivata: per ora è una voce, ci saranno altre notizie.