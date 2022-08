Foo Fighters, la prima foto ufficiale della band senza Taylor Hawkins. Guardala qui

Mentre sono stati messi a disposizione gli ultimi biglietti per il primo concerto tributo in memoria del compianto Taylor Hawkins, è stata pubblicata in rete la prima fotografia dei Foo Fighters scattata senza l'amato amico e batterista, scomparso lo scorso 25 marzo all'età di 50 anni a Bogotà.

L'immagine, scattata dal grande fotografo Danny Clinch, è stata pubblicata sul magazine NME assieme alla notizia che conferma la disponibilità degli ultimi biglietti per il concerto.

Guarda l'immagine:

