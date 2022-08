I Red Hot Chili Peppers dedicano l'MTV VMAs Global Icon Award a Taylor Hawkins. Guarda il video

Durante la cerimonia di premiazione degli MTV Video Music Awards i Red Hot Chili Peppers hanno voluto dedicare il premio Global Icon alla memoria di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo a 50 anni.

Dopo aver eseguito sul palco il singolo Black Summer e Can't Stop, i Red Hot Chili Peppers hanno accettato il premio Global Icon e il batterista Chad Smith ha poi preso la parola per ricordare l'amico batterista: "C'è un'altra icona musicale, un'icona globale, e il suo nome è mio fratello Taylor Hawkins. Voglio dedicare questo a Taylor e alla sua famiglia, mi manca ogni giorno. Continua a volare Hawks, continua a volare fratello".

Il compianto batterista dei Foo Fighters è scomparso all'età di 50 anni lo scorso marzo mentre i Foo Fighters erano in tournée a Bogotà, in Colombia. Sarà celebrato e ricordato con due speciali concerti allo stadio di Wembley a Londra e al Kia Forum di Los Angeles i prossimi 3 e 27 settembre.

Red Hot Chili Peppers drummer Chad Smith dedicates his performance at the #VMAs to Foo Fighters drummer Taylor Hawkins who passed away earlier this year:



"Fly on Hawk, fly on brother."