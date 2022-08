Steven Tyler: "La storia di quando Jimmy Page mi chiese di entrare nei Led Zeppelin e io..."

Nell’estate del 2008 Steven Tyler, cantante e leader degli Aerosmith, ha preso un aereo dagli Stati Uniti ed è andato a Londra per incontrare Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin. È uno degli aneddoti più leggendari della sua carriera, e una storia che ha scatenato per anni l’entusiasmo dei fan: Steven Tyler poteva diventare il nuovo cantante dei Led Zeppelin.



La band di Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones ha appena fatto la reunion del 10 dicembre 2007 alla O2 Arena di Londra con Jason Bonham alla batteria, un unico concerto con sedici pezzi monumentali fatto come tributo al fondatore della Atlantic Records Ahmet Ertegun ed entrato subito nella storia del rock (nel 2012 è uscito il film e l’album dal vivo Celebration Day).

«L’ondata di euforia è stata travolgente, lo spirito della band brillava» ha ricordato Jimmy Page. Il chitarrista vorrebbe fare altri concerti, ma Robert Plant dichiara da subito di non voler portare avanti la reunion della band. I Led Zeppelin hanno bisogno di un cantante. «Io sono andato a incontrare Jimmy, ma non era un audizione per entrare a fare parte dei Led Zeppelin» ha detto Steven Tyler, «Era un’audizione per suonare con i Led Zeppelin. Dovevamo fare un paio di concerti negli stadi». Si dice che Jimmy Page abbia anche chiesto a Steven Tyler di fare un album insieme: «Ci ho pensato per un paio di giorni» ha raccontato, «Poi ho risposto: Jimmy, tu sei un’icona ma anche gli Aerosmith lo sono. Non posso lasciare la mia band per suonare nella tua».

La collaborazione tra i due è intensa: «Abbiamo suonato insieme tutti i giorni per una settimana e abbiamo parlato di qualsiasi cosa. Continuavo a dirgli: “Jimmy, non puoi capire quanto sono grato di questa opportunità.” Mi hanno fatto cantare tutte le canzoni che volevo, da Black Dog a Stairway to Heaven. Ma è stata solo una settimana. Non volevo diventare il nuovo David Coverdale» ha detto Steven Tyler a proposito dell’album realizzato da Jimmy Page con il cantante dei Whitesnake, «Stavo per entrare a far parte dei Led Zeppelin? La risposta è no. Ma è stato un onore cantare con loro».