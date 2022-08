Metallica, Kirk Hammett: "Stiamo lavorando al nuovo album ma non è ancora pronto. Siamo lenti..."

I fan dei Metallica sanno bene che l’attesa tra un album e l’altro della band fondata da Lars Ulrich e James Hetfield può essere piuttosto lunga. Nati nel 1981 a Los Angeles e trasferitisi a San Francisco per accogliere il bassista Cliff Burton hanno esordito nel 1983 con l’album Kill ‘Em All che segna l’arrivo di Kirk Hammett alla chitarra al posto di Dave Mustaine (che ha fondato i Megadeth) e negli anni ’80 hanno fatto altri tre album, Ride the Lightning nel 1984, Master of Puppets nel 1986 e …And Justice for All del 1988.

Nel decennio successivo, aperto con il successo mondiale del Black Album (Metallica del 1991) ne hanno fatti altri due (Load del 1996 e Reload del 1997) e poi hanno iniziato ad allungare i tempi: sei anni per St.Anger del 2003, altri cinque per Death Magnetic del 2009 e addirittura otto per Hardwired…to Self Destruct del 2016.

Dopo le celebrazioni del ventennale del Black Album nel 2021 e i gloriosi tour mondiali con cui hanno festeggiato i 40 anni di carriera, i fan aspettano con ansia un nuovo album, di cui i Metallica continuano a parlare senza però rivelare una data di uscita. Kirk Hammett ne ha parlato recentemente in un’intervista con la rivista Goldmine: «Il nostro metodo di lavoro diventa sempre più lungo, lo so» ha detto il chitarrista, «E’ il modo in cui funzioniamo come band, e alla fine io ho finito per accettarlo». In questo periodo di attesa Kirk Hammett ha pubblicato l’album solista Portals: «È stata una bella esperienza, mi sono sentito libero di lavorare con un calendario completamente diverso da quello della band: ho scritto qualche canzone, l’ho registrata e l’ho fatta uscire. Tutto questo senza interferire con il ritmo dei Metallica, perché come ho spiegato noi ci muoviamo con un ritmo tutto nostro». Gli ultimi aggiornamenti sul prossimo album della band sono arrivati da Lars Ulrich che parlando a Sirius XM ha detto: «Stiamo creando, ma è presto per parlare di un album e di una data di uscita e cose del genere. Però siamo pieni di energia e pronti a tornare».

Kirk Hammett ha detto di essere abbastanza sicuro che non ci vorranno otto anni per ascoltare un nuovo album dei Metallica, e ha svelato un segreto sul suo metodo di lavoro: «Quando scrivo qualcosa per i Metallica metto tutte le mie energie. Per come la vedo io, le note sono già tutte lì, si tratta solo di trovarle. Sono serio, sono tutte lì». Il resto, secondo il chitarrista dei Metallica, è una ricerca continua della spontaneità: «Quando provo a scrivere qualcosa che sembri immediata, suona sempre male. Catturare un momento di spontaneità in studio è molto più esaltante e ti rende più autentico. Questo vuole dire che forse non sarò mai al livello di Eddie Van Halen, ma so che sto suonando sempre al servizio delle canzoni».