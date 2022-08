Ozzy Osbourne: "Eric Clapton ha cercato di farmi cambiare il testo di una canzone dove viene menzionato Gesù"

Ozzy Osbourne ha rivelato di aver avuto una discussione niente di meno che con Eric Clapton, sul testo di una sua canzone.

One Of Those Days sarà contenuta all’interno di Patient Number 9, il nuovo album di Ozzy in uscita il prossimo 9 settembre e vedrà la partecipazione di Slowhand. È la prima volta che le due leggende del rock collaborano, e le tensioni pare non siano mancate. Secondo quanto raccontato dal Principe delle Tenebre a Classic Rock, infatti, Clapton gli avrebbe suggerito di modificare parte del testo della canzone, nello specifico il verso che recita: “One of those days / That I don’t believe in Jesus” (Uno di quei giorni / in cui non credo in Gesù).

Il chitarrista, che da qualche anno sta vivendo un forte attaccamento alla religione, non era sicuro dell’impatto che quelle parole avrebbero potuto avere e si sentito in parte offeso e ha suggerito il cambiamento.

Ecco le parole di Osbourne: “[Clapton] mi ha detto: 'Oh, non sono sicuro di questo testo'. Abbiamo cercato di sostituirlo con alcune alternative. Abbiamo provato "One of those days / Where I don’t believe in Christmas" (Uno di quei giorni / in cui non credi al Natale), ma non suonava bene. Perdere la fede in Gesù ha molto più senso quando il mondo sta diventando una merda”.

Ozzy, tra l’altro, aveva già il sentore che quelle parole avrebbero creato scompiglio, e la reazione di Clapton non ha fatto altro che confermare questo presentimento. “Non è una canzone da ‘Sono contro Gesù’. Parla invece di quei giorni in cui tutto va maledettamente storto e tu impazzisci, cercando di sistemare tutto”, ha precisato Osbourne, che ha poi concluso: “Penso che One Of Those Days e l'intero album siano fantastici”.



Patient Number 9 sarà il tredicesimo album in studio per il Principe delle Tenebre. Oltre a Clapton, nel disco sono presenti altri ospiti illustri come Jeff Beck, Zakk Wylde e Tony Iommi che per la prima volta in carriera appare in un lavoro solista di Ozzy.