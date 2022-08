Yungblud in concerto a Milano il 10 marzo 2023. Tutte le info biglietti

Yungblud torna in concerto a Milano al Mediolanum Forum di Assago il 10 marzo 2023 e sarà questa una nuova imperdibile occasione per riascoltare (o scoprire) dal vivo una delle voci emergenti più talentuose del panorama rock britannico e mondiale.

Una setlist che si preannuncia coinvolgente ed estremamente energica, nella quale troveranno spazio pezzi di repertorio dall’album di esordio 21st Century Liability del 2018 Weird! del 2020 unitamente ai nuovi singoli e brani contenuti nel terzo album in studio dal titolo YUNGBLUD, in uscita in tutto il mondo il 2 settembre.

Performer eccezionale ma anche eclettico musicista e polistrumentista, Yungblud - al secolo Dominic Richard Harrison - suona infatti chitarra, basso, pianoforte e batteria, portando dal vivo uno spettacolo straordinario, come testimoniano le sue partecipazioni ai più grandi Festival internazionali e il trionfo nella sua ultima esibizione in Italia il 18 maggio scorso al Carroponte di Milano.

La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation (www.livenation.it) sarà disponibile in anteprima da mercoledì 24 agosto alle ore 09:00.

La vendita generale si apre giovedì 25 agosto alle ore 09.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

PREZZO BIGLIETTI

Parterre - € 35,00 + diritto di prevendita

I° settore (numerato) - € 45,00 + diritto di prevendita

II° settore (gold) (numerato) - € 45,00 + diritto di prevendita

III° settore (laterale - numerato) - € 35,00 + diritto di prevendita

IV° Settore (centrale - numerato) - € 35,00 + diritto di prevendita