The Rolling Stones, pubblicate due nuove versioni in 4K di Jumpin' Jack Flash. Guarda i video

I Rolling Stones hanno pubblicato due nuove versioni in 4K dei due video girati nel 1968 dal regista Michael Lindsay-Hogg per Jumpin' Jack Flash.

Il primo dei due videoclip mostra la band senza trucco e utilizza una versione live della canzone, mentre la seconda versione del video porta sullo schermo la band truccata, con Mick Jagger che canta il brano dal vivo e il resto della band suonare seguendo la base del brano registrato in studio.

"Per primo abbiamo girato quello senza trucco", ha raccontato il regista Lindsay-Hogg, "Sono stati fantastici. Mentre lo stavamo facendo, ho sentito che mancava un ingrediente, ma in quel momento non sapevo cosa fosse. Abbiamo fatto una piccola pausa pranzo e ho visto Brian Jones seduto al tavolo del trucco e chiedere se potesse giocare con i colori, mettendoseli sulla faccia e poi togliendoli. A quel punto pensai: 'Questa è davvero una cosa interessante'".