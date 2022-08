Blink-182, Mark Hoppus sulla reunion con Tom DeLonge: "Non abbiamo notizie da condividere"

Tom DeLonge è rientrato nei blink-182? Negli ultimi giorni non si è parlato d'altro, ma riguardo la questione è voluto intervenire direttamente Mark Hoppus attraverso una chat su Discord affermando che "non ci sono notizie da condividere" riguardo alla reunion del gruppo con Tom DeLonge.

Il rapporto tra DeLonge e i suoi compagni di band è migliorato molto nell'ultimo anno: il chitarrista infatti si era riavvicinato molto a Mark Hoppus a seguito della lotta del bassista contro la malattia.

Le voci sul ritorno del chitarrista hanno iniziato a girare all'inizio del mese scorso quando il cantante degli Alkaline Trio Matt Skiba (che ha sostituito DeLonge nel 2015 dopo aver dichiarato di essersene andato “per cambiare il mondo per i miei figli”) ha ammesso di non sapere se fosse ancora una parte del gruppo. Pochi giorni dopo furono gli stessi Blink ad alimentare le voci del ritorno di Tom DeLonge pubblicando l'immagine del nuovo Funko Pop! dedicato al 30° anniversario della band, che vede protagonista proprio DeLonge.

Negli scorsi giorni Tom DeLonge ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della band scattata negli anni '90, sottotitolata semplicemente "Blink-182".

Mark Hoppus, attraverso la chat su Discord, ha così calmato le voci che neiu giorni scorsi suggerivano l'imminente ritorno di DeLonge nel gruppo: "Non ci sono notizie da condividere. Nessun annuncio. Oggi è il trentesimo anniversario dei blink-182!". Il bassista ha poi proseguito affermando: "Se e quando i blink avranno un annuncio su qualsiasi cosa, lo sentirete dai canali ufficiali dei blink-182. Non fatevi prendere in giro da una stazione radio che dice "restate sintonizzati per un annuncio importante..." Tom ha solamente taggato Mark in una foto di vent'anni fa".