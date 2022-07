Queen. Brian May: "Abbiamo chiesto più volte a John Deacon di tornare nella band"

Brian May ha rilasciato una nuova e lunga intervista pe Rock FM Spagna, in cui ha raccontato il passato recente dei Queen, tra la pandemia e l’attività live in ripresa con Adam Lambert, senza tralasciare qualche dettaglio sul passato più lontano, in particolar modo sull’ex membro John Deacon.

Il chitarrista dei Queen ha infatti ammesso di aver chiesto più volte a John Deacon di tornare nella band, e così avrebbe fatto anche Roger Taylor. Senza ottenere successo, purtroppo. Ad oggi, infatti, May è piuttosto sicuro che questa reunion non accadrà mai e ha spiegato le ragioni di questa sua convinzione.

Deacon si è ritirato non solo dai Queen, ma dalla carriera musicale nel 1997, sei anni dopo la scomparsa di Freddie Mercury, del quale disse: “Non ha senso continuare così. È impossibile rimpiazzare Freddie”.

“Amiamo John e lo ameremo sempre, ma non abbiamo alcun contatto significativo con lui ora – le parole di May – Lui vuole che vada così. Voleva tagliare i ponti e rimanere una persona riservata e noi dobbiamo rispettarlo. Non credo che sarebbe facile, per John, tornare nel posto che occupiamo oggi. In effetti, un paio di volte gliel'abbiamo chiesto, ma lui dice sempre ‘No, non è quello che faccio adesso’. E dobbiamo rispettare il fatto che John non voglia farlo. Penso che sarebbe comunque difficile per lui perché le cose sono cambiate molto, e io e Roger ci siamo adattati, in una certa misura. Siamo ancora molto old school ma siamo consapevoli del fatto che al giorno d’oggi ci comportiamo in modo diverso e che la nostra arte si diffonde in modi diversi”.

Infine, la stoccata definitiva, alla domanda diretta su una reunion pubblica: “No, non accadrà purtroppo. Mi piacerebbe dire di sì, ma non credo che lui lo farebbe. È possibile che potremmo incontrarci in qualche situazione, credo, ma in pubblico probabilmente no”.