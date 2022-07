Ozzy Osbourne svela una delle sue paranoie: "Per anni ho creduto di essere perseguitato da Eric Clapton"

Nel lungo elenco di ospiti del nuovo album di Ozzy Osbourne, Patient Number 9 in uscita a settembre (da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers a Mike McCraedy dei Pearl Jam, da Robert Trijillo dei Metallica a Duff McKagan dei Guns’n’Roses, da Jeff Beck a Tony Iommi) il nome più clamoroso è sicuramente quello del più grande chitarrista blues vivente, Eric Clapton. Chad Smith, che suona la batteria con questa specie di superband ha dichiarato: “Quando siamo entrati in studio ho pensato: ecco, adesso sono nei guai. Devo suonare con i re della chitarra.”

Ls storia più divertente sull’amicizia sorprendente tra Ozzy e Eric Clapton l’ha raccontata lo stesso Principe delle Tenebre in una intervista radiofonica con Sirius XM, dicendo di averlo incontrato la prima volta alla cerimonia degli International Rock Awards a New York nel 1989 e poi diverse volte quando si è trasferito in California. Era uno dei tanti periodi poco lucidi nella vita di Ozzy Osbourne, e quindi l’incontro tra leggende non è andato benissimo, almeno nella mente di Ozzy: “In quel momento bevevo e prendevo un sacco di droghe ed ero sempre paranoico” ha detto Ozzy, “Nel backstage degli International Rock Awards ho visto Eric Clapton e non so perché mi è venuto in mente di fare una foto con lui e Grace Jones. Mi sono detto: penserà che sono un totale idiota. Mi sono convinto che avrebbe fatto di tutto per non farla pubblicare.”

Ozzy comincia a pensare di essere seguito e tenuto sotto controllo da Eric Clapton: “Mesi dopo ero ad una riunione in una casa discografica a Los Angeles, mi sono girato e c’era anche lui. Mi sono spaventato a morte, ho pensato: si ricorda di me, mi odia. Appena finita la riunione sono scappato.” Passano pochi giorni, e Ozzy lo incontra di nuovo: “Ero in piena paranoia, stavo per attraversare la strada di corsa e saltare in macchina ma lui mi ha chiamato e mi ha detto: “Ozzy, è stato un piacere vederti l’altro giorno”. Abbiamo chiacchierato un po’ e ho pensato: hey, che tipo simpatico”. Alla fine la famosa foto con Ozzy, Grace Jones e Eric Clapton viene pubblicata: “Sono andato in edicola, e la prima cosa che ho visto eravamo io, Eric e Grace sulla copertina di una rivista” ha detto Ozzy.