AC/DC, Angus Young svela la canzone che più disprezza della band: "ma chi vuole ascoltare roba simile?"

Sembra incredibile, ma persino gli AC/DC hanno scritto una canzone d’amore. Si intitola Love Song ed è stata registrata per il primo album, High Voltage del 1975. Nessuno se la ricorderebbe, se non fosse stata citata da Angus Young come l’unica canzone nella loro carriera di cui si è pentito.

“L’abbiamo scritta perché qualcuno della nostra casa discografica ci ha detto che avevamo bisogno di un pezzo da far passare in radio.” Il testo è stato scritto dal più improbabile degli autori di canzoni d’amore, Bon Scott, molto più bravo a scrivere storia di vita al limite e incontri trasgressivi (come quelli raccontati in The Jack e Whole Lotta Rosie). “Non mi ricordo neanche le parole di Love Song” ha detto Angus Young, “Credo che Bon abbia voluto fare una parodia della canzone d’amore: “Quando sorridi / Vedo le stelle nel cielo” e cose del genere. Io mi dicevo: ma chi vuole ascoltare roba simile?”

High Voltage esce in Australia il 17 febbraio 1975 (e un anno dopo nel mondo in una edizione che raccoglie anche i pezzi del secondo album T.N.T), contiene otto canzoni e mostra tutta la potenza e la semplicità degli AC DC agli esordi. Love Song esce come primo singolo il 3 marzo. Angus Young ha detto che nonostante non gli sia mai piaciuta, la canzone d’amore degli AC DC: “È stata la nostra salvezza. Il singolo e’ effettivamente arrivato nella radio locali, ma i Dj che ci conoscevano sapevano che quella canzone non ci rappresentava per niente, quindi giravano il 45 giri e suonavano il lato B, la nostra cover di un classico del blues, Baby Please Don’t Go. Alla fine quel B Side è diventata la nostra prima hit.” A proposito delle sua canzoni preferite degli AC DC, Angus Young invece ha fatto due scelte: “Dal punto di vista della chitarra scelgo Riff Raff, è stata una sfida con un risultato molto interessante” ha detto citando un pezzo dall’album Powerage del 1978, “Ma come canzone in generale scelgo Thunderstruck.”