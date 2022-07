Slipknot, annunciato il nuovo album The End, So Far. Ascolta QUI il primo singolo The Dying Song (Time To Sing) e guarda il video

Gli Slipknot hanno annunciato l'uscita del nuovo album di inediti, seguito di We Are Not Your Kind del 2019: The End, So Far.

Il disco uscirà il prossimo 30 settembre e la band di Corey Taylor ha pubblicato nelle scorse ore il videoclip ufficiale del primo singolo estratto dal titolo "The Dying Song (Time to Sing)".

Nelle immagini del videoclip la band svela finalmente tutte le nuove maschere che caratterizzeranno i componenti della band durante il tour e la promozione del nuovo album. Il video è stato diretto dallo stesso percussionista della band Shawn "The Clown" Crahan.

"Nuova musica, nuova arte e nuovi inizi. Preparatevi per la fine", ha dichiarato il batterista e regista nel comunicato stampa che accompagna l'uscita del video.

Gli Slipknot saranno in concerto il prossimo 26 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona