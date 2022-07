Bruce Springsteen è diventato nonno. Benvenuta Lily Harper! Guarda le foto

Bruce Springsteen è diventato nonno!

È nata Lily Harper, figlia di Sam Ryan, il più giovane dei figli del Boss. Ad annunciare la felice notizia al mondo, attraverso il suoi profili social, è stata Patti Scialfa pubblicando due fotografie, una di Sam insieme alla sua fidanzata e una con un tenerissimo scatto della piccola Lily.

Guarda QUI le foto pubblicate da Patti Scialfa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Springsteen's Corner (@hellesspringsteencorner)

Sam Springsteen è il terzo figlio del Boss e di Patti Scialfa ed è nato il 5 gennaio 1994. Nel 2020 è ufficialmente entrato a far parte del corpo dei pompieri del New Jersey e alla cerimonia parteciparono anche Patti e Bruce i quale all'epoca dichiarò: “E’ stata una strada lunga che ha richiesto sacrificio per molto tempo e sono davvero felice per lui”.

Sam, dopo essersi laureato nel 2014 alla Monmouth County Fire Academy ha poi prestato servizio come volontario nel Colts Neck Fire Department, Long Branch Fire Department e nel North Wildwood Fire Department fino a superare l’esame per diventare vigile del fuoco.