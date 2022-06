Bruce Springsteen, la storia della sua leggendaria Fender: "È stata con me in ogni parte del mondo"

Il grande Bruce Springsteen, durante un'intervista di qualche tempo fa rilasciata a Stephen Colbert, ha parlato della sua incredibile carriera, raccontando aneddoti e curiosità anche sulla sua più fedele compagna di viaggio: la sua chitarra.

"L'ho comprata quando avevo 22 anni per 185 dollari sulla Highway 34, credo, a Belmar, nel New Jersey, da un grande chitarrista di nome Phil Petillo e ce l'ho sempre con me da allora. Però è un pò "bastarda", è stata assembrata con due diverse chitarre". La chitarra infatti ha il corpo di una Fender Telecaster e il manico di una Fender Esquire. Phil Petillo è morto nel 2010 e suo figlio Dave continua a portare avanti l'attività di famiglia.

"Questa chitarra è stata con me in ogni club, teatro, area e stadio in America e in quasi ogni angolo del globo. È leggermente segnata", mostrando poi il legno usurato e inimitabile del suo strumento preferito. "Questa chitarra è la mia estensione naturale", ha risposto il Boss a Colbert alla domanda se avesse altre chitarre, "questa è LA chitarra. L'ho suonata così tanto che è diventata parte naturale e integrante del mio fisico".