Bruce Springsteen: annunciate 4 date in Gran Bretagna. Vendita dei biglietti dal 21 luglio

Bruce Springsteen sta preparando il suo ritorno sul palco con la E Street Band annunciando a sorpresa le varie “leg” del suo tour 2023, scatenando l’entusiasmo dei fan. Dopo aver annunciato per prime le date del tour europeo che si aprirà il 28 aprile a Barcellona in Spagna (con tre date in Italia il 18 maggio a Ferrara, il 21 maggio al Circo Massimo a Roma e la conclusione del tour il 25 luglio all’autodromo di Monza), Bruce ha lanciato pochi giorni fa le date della prima parte del tour americano che partirà il 1 febbraio da Tampa in Florida e si chiuderà il 14 aprile a Newark in New Jersey (con una data attesissima il 1 aprile al Madison Square Garden di New York) e ora ha pubblicato sul suo sito la notizia del suo ritorno in Inghilterra a sei anni di distanza dal suo concerto del 5 giugno 2016 allo stadio di Wembley di Londra.

Bruce Springsteen arriverà a Edimburgo il 30 maggio 2023, il 16 giugno riempirà lo stadio Villa Park a Birmingham e il 6 e 8 luglio sarà ad Hyde Park a Londra per il festival British Summer Time.

I biglietti saranno in vendita dalle nove del mattino del 21 luglio 2022.

Il presidente della società AEG che organizza il British Summer Time, che quest’anno ha avuto come headeliner i Rolling Stones, Elton John ed i Pearl Jam ha dichiarato: «Mentre salutiamo l’edizione di maggior successo di sempre, quella del 2022, non c’è modo migliore di lanciare l’edizione 2023 che annunciare due concerti di uno dei più grandi artisti al mondo, Bruce Springsteen & the E Street Band».

Nel frattempo Bruce ha deciso di aprire i suoi archivi ed entrare per la prima volta nel mondo dello streaming con Live Archive Series: la prima uscita si chiama The Freehold Drop come la città dove è nato e comprende 30 concerti dal 1975 al 2014, ed è solo il primo di una lunga serie.