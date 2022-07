Bruce Springsteen e la battaglia contro la depressione: "Bisogna saperla riconoscere. Parlarne aiuta molto"

Esiste un motivo per cui i concerti di Bruce Springsteen durano da sempre almeno tre ore, e la sua E Street Band è diventata una delle più grandi live band di sempre. Lo ha spiegato lui stesso nelle pagine della sua bellissima biografia Born to Run, rivelando sé stesso in modo inaspettato e svelando i suoi lati più oscuri: «Perché quando sono sul palco è l’unico momento nella mia esistenza in cui ho il controllo di quello che sta succedendo, delle mie emozioni e del mio stato d’animo»

Bruce ha raccontato con grande sincerità la sua lunga battaglia contro la depressione, di cui ha sofferto per tutta la vita anche suo padre Doug con cui ha avuto un rapporto estremamente conflittuale. Bruce ha capito fin da ragazzino che l’unica cosa che voleva fare era non finire come suo padre, irascibile, incostante, sempre amareggiato dalla perdita del lavoro e dalla passione per il rock di un figlio che non riusciva a capire e ad accettare (come ha detto in una frase storica: “A casa mia c’era solo una cosa più impopolare della mia chitarra: io”). Bruce ha dedicato la sua vita al rock perché non aveva altra scelta e ha trovato nella musica, nella performance, e nella trascendenza collettiva dei concerti rock un modo per superare tutto.

Ha anche imparato a riconoscere il male oscuro che lo ha colpito negli anni: “È come una perdita di petrolio che dilaga nelle acque turchesi del golfo della mia vita perfettamente pianificata e controllata” ha scritto nella biografia Born to Run, “Una minaccia che rischia di colpire ogni singola parte vitale di me. Ho sviluppato alcune tecniche per gestirla, ma è una cosa che per me rimane inspiegabile”. Bruce Springsteen ha anche dato un consiglio a chiunque si sia trovato nella stessa situazione: “Riconoscere la depressione e parlarne aiuta molto. Tendiamo sempre a cercare un motivo per spiegarla, “sono triste perché è successo questo” ma la ragione non c’è. Cerchi di dare un nome a qualcosa che non è definibile, e peggiori le cose. Devi pensare: è qualcosa che arriva e se ne va e con cui devo convivere per un po’. Se riesci a riconoscerla e a rilassarti, spesso durerà di meno”