Travis Barker sul palco con Machine Gun Kelly! È la prima apparizione dopo il ricovero in ospedale. Guarda i video

A Los Angeles il batterista dei Blink-182 è salito sul palco a sorpresa del concerto di Machine Gun Kelly.

MGK ha introdotto Barker dicendo: “C’è una persona che è stato il mio idolo per anni, siamo diventati amici e lui ha creduto in me. E non potrei essere più felice di suonare questa canzone che abbiamo creato insieme.”

“Sapete è divertente perché Travis non dovrebbe suonare la batteria in questo momento ma sapete cos’è venuto a fare? Suonare la batteria” ha aggiunto. “Travis so che avevamo concordato una sola canzone ma è impossibile non chiederti di suonarne almeno un’altra”

Barker ha suonato Tickets To My Downfall e Bloody Valentine con Machine Gun Kelly.