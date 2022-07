Aerosmith, Joe Perry apre ad un nuovo album di inediti: "Ora io e Steven ora abitiamo vicini. Non si può mai sapere"

Dopo le buone notizie sullo stato di salute di Steven Tyler, che è uscito dalla clinica di disintossicazione in cui era entrato volontariamente per liberarsi dalla dipendenza da farmaci antidolorifici dopo un intervento al piede, gli Aerosmith sono pronti a ripartire per il loro tour Deuces Are Wild e a riprendere il loro show al Park MGM di Las Vegas che doveva iniziare il 17 giugno.

La prima data confermata è il 4 settembre a Bangor nel Maine e la residency a Las Vegas inizierà il 14 settembre fino all’11 dicembre. Joe Perry ha detto che l’entusiasmo della band è alto, e che potrebbe addirittura spingere la band a fare un nuovo album: «Io e Steven abbiamo preso due ville vicine a Las Vegas» ha raccontato durante un’intervista a Sirius XM, «Quando arriva l’ispirazione non ci vuole molto per scrivere una canzone. Un’altra cosa è capire se è una grande canzone, ma non si sa mai. Non mi piace pensare che il nostro ultimo album sia davvero l’ultimo». Nel 2012 gli Aerosmith hanno pubblicato Music From Another Dimension, il quindicesimo album della loro carriera iniziata nel 1973, che debutta al numero cinque in classifica in America ma non viene accolto bene dalla critica e dal pubblico. Secondo lo stesso Joe Perry, l’album precedente, la raccolta di cover blues Honkin on Bobo del 2004 doveva essere la giusta conclusione.

Steven Tyler era nel pieno della sua nuova carriera come giudice del talent show American Idol, ma si impegna a portare a termine le registrazioni delle 15 canzoni (che avviene a Los Angeles per stare più vicino agli studi) anche perché la band vuole ripartire in tour. Joe Perry ha raccontato che in Music From Another Dimension la band ha messo dentro tutte le idee che aveva: «Ho tirato fuori tutti i riff che erano rimasti nel cassetto, e poi ci siamo detti: perché preoccuparci di fare un altro album? Ci sono tante cose inedite che il nostro pubblico muore dalla voglia di ascoltare, per esempio delle versioni alternative di Dream On». Adesso però le cose sono cambiate: «È difficile pensare a qualcosa di nuovo» ha detto Joe Perry, «Ma in fondo non si può mai sapere!»