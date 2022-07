KISS, ritrovati e pubblicati in rete due concerti inediti del 1975. Guardali qui

Mentre il tour d'addio dei KISS procede città dopo città in Europa la storia della band continua ad essere alimentata di fan della KISS Army. Sono stati pubblicati in rete alcuni rari filmati live del gruppo di New York risalenti al 1975, e danno ai fan di nuova data uno sguardo inedito alla potenza della band negli anni di massima ascesa verso il successo con la formazione originaria formata da Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss.

Il primo filmato è stato registrato durante il concerto al Capitol Center di Largo, nel Maryland, il 30 novembre 1975 e il secondo all'interno del leggendario Cobo Hall di Detroit, nel Michigan, il 16 maggio dello stesso anno.

Guarda i video: