Rage Against The Machine, una radio pop canadese sta trasmettendo Killing In The Name 24 ore su 24

Una stazione radio canadese, Kiss FM di Vancouver, sta trasmettendo da oltre 24 ore una sola canzone: Killing in the Name dei Rage Against the Machine. Un mistero che sta turbando gli ascoltatori, abituati ad una programmazione di musica pop e soft rock, e che al momento non ha spiegazioni ufficiali. Tutto è iniziato quando tre speaker della fascia mattuttina di Kiss FM, Kevin Lim, Sonia Sidhu e Tara Jean Stevens hanno annunciato con un post su Facebook di non fare più parte del team della radio dopo cinque anni: «Kiss FM sta cambiando e purtroppo siamo stati informati che non faremo parte di questo nuovo capitolo della sua storia. Siamo molto grati a tutti gli ascoltatori, anzi agli amici, che hanno scelto di trascorrere le loro mattine con noi e ci hanno invitato nella loro vita».

Da quel momento in poi, è andata in onda solo Killing in the Name, primo singolo dell’esplosivo album di esordio dei Rage Against the Machine, pubblicata il 2 novembre 1992, scritta dalla band di Tom Morello e Zack de la Rocha ispirandosi alla rivolta di Los Angeles contro la polizia dopo il brutale pestaggio di Rodney King e diventata un inno di protesta in tutto il mondo.

Le uniche interruzioni sono i messaggi degli ascoltatori che chiedono di cambiare canzone. La notizia ha fatto il giro del mondo e il quotidiano inglese The Guardian ha tentato di contattare Kiss FM ma ha potuto parlare solo con un tecnico di nome Apollo: «Non sono autorizzato a dare informazioni, so solo che devo passare Killing in the Name. Che ne dite? Vi piace?». È piuttosto improbabile che Kevin, Sonia e Tara Jean abbiano preso possesso della radio e stiano sparando i Rage Against the Machine in segno di protesta contro il loro allontanamento.

Potrebbe invece trattarsi di una mossa per lanciare un cambio di formato radicale della radio. Se dal pop, Kiss FM di Vancouver vuole passare al rock, non c’è modo migliore che far parlare di sé in tutto il mondo trasmettendo uno dei pezzi rock più travolgenti di sempre. Lo stesso Tom Morello dei Rage Against the Machine ha condiviso il tweet di un fan che gli ha scritto: “Una radio di Vancouver sta trasmettendo Killing in the Name a ripetizione da ieri mattina. È bellissimo».