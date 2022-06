Patti Smith, il David di Michelangelo sarebbe a rischio per il concerto della Sacerdotessa del Rock. La replica dell'Accademia

Il David di Michelangelo potrebbe essere messo in una situazione di rischio, a causa di un concerto di Patti Smith.

Sembra una storia paradossale, eppure è tutto vero, almeno secondo Fernando De Simone, un architetto di Padova. Proprio quest’ultimo, infatti, ha messo sotto accusa un evento che avrà luogo questa sera, 27 giugno, alla Galleria dell’Accademia, ai piedi della celebre statua dell’artista rinascimentale, e che vedrà protagonista niente di meno che Patti Smith. Il concerto, un mix intimo tra musica e poesia, si svolgerà nell’ambito del programma “David 140”, ideato dalla direttrice del museo Cecile Hollberg per festeggiare il David e i 140 anni dall’inaugurazione della Tribuna della Galleria, avvenuta il 22 luglio 1882.

“Il concerto di Patti Smith… è un pericolo!”, l’affermazione senza mezzi termini di De Simone. L’appello dell’architetto è alla Direzione del museo e al Ministro della Cultura italiano: la statua è già a rischio a causa di “micro-fessure” intorno alle caviglie, e queste potrebbero essere aggravate dalle vibrazioni causate dalla musica o dai grandi assembramenti che l’evento creerà.

“Si tratta senza dubbio di fake news – la replica di Hollberg – tutto questo non corrisponde alla realtà. Stiamo parlando di una lettura musicale, e non di un vero e proprio concerto rock. Da anni ci impegniamo nella tutela del nostro patrimonio culturale”.

Di fatto, Patti Smith si esibirà in un duo acustico molto intimo, denominato ‘An Evening Of Poetry And Music’, in cui ripercorrerà la sua carriera, tra musica e poesia, dando voce ai suoi poeti e scrittori preferiti ed eseguendo i brani che l’hanno resa celebre. Inoltre, dedicherà un reading musicale al genio di Michelangelo Buonarroti.

L’opera del David, di marmo e databile tra il 1501 e il 1504, è conservata all’interno della Galleria dell’Accademia dall’agosto del 1883, quando venne chiusa in un carro di legno, creato appositamente per lo spostamento, e portata via da Piazza della Signoria, dove stava iniziando a deteriorarsi in maniera evidente. Originariamente, la statua era stata commissionata e pensata per il duomo di Firenze.

Ad oggi, in Piazza della Signoria è presente una copia.