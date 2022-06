Machine Gun Kelly: pubblicato il trailer di Life in Pink, il documentario sulla sua vita

Gli ultimi due anni della vita di Machine Gun Kelly saranno raccontati nel documentario Life in Pink.

“La mia vita è cambiata del tutto negli ultimi due anni. E le telecamere hanno ripreso tutto”: ecco come il cantante, su Twitter, ha presentato il trailer del docufilm, in arrivo su Disney+, in una data non ancora specificata.

Life in Pink è diretto da Sam Cahill e prodotto da Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), Stephen Astephen, Andre Cisco, Ashleigh Veverka, John Janick e Sean "Diddy" Combs.

Una sinossi ufficiale del film recita: “Life in Pink di Machine Gun Kelly è uno sguardo approfondito sugli alti e bassi di un artista che insegue il successo nel mondo della musica, mentre affronta il rumore del mondo, la celebrità, la paternità e altro ancora. Dalla creazione del suo album da disco di platino, Tickets to My Downfall, al suo più recente album in studio, Mainstream Sellout, questo film sarà uno sguardo, senza restrizioni, che andrà oltre i titoli dei giornali, nel caotico mondo di Machine Gun Kelly”.

MGK è attualmente in tour: alla prima data in Texas, l’artista è arrivato a bordo di un enorme elicottero rosa.

In Italia lo aspettiamo il prossimo 27 settembre a Milano.