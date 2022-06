The Rolling Stones, Mick Jagger positivo al Covid-19. Annullato il concerto ad Amsterdam

Mick Jagger è risultato positivo al Covid-19.

Con un comunicato pubblicato sui profili ufficiali della band i Rolling Stones hanno annullato il concerto ad Amsterdam previsto per questa sera alla Johan Cruijff Arena.

"I Rolling Stones sono stati costretti ad annullare il concerto di questa sera ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, dopo che Mick Jagger, avendo manifestato i sintomi, è risultato positivo al COVID al suo arrivo allo stadio.

I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di questa sera, ma la sicurezza del pubblico, dei colleghi musicisti e della troupe in tournée deve avere la priorità.

Lo show sarà riprogrammato per una nuova data. I biglietti per il concerto di stasera saranno validi per la data riprogrammata. Rimanete in attesa di ulteriori dettagli"