Taylor Hawkins: la moglie Alison ha rilasciato il primo comunicato ufficiale dopo la scomparsa del marito. Leggilo qui

La vedova di Taylor Hawkins ha rilasciato, per la prima volta dalla scomparsa del marito, un comunicato ufficiale.

Alison Hawkins lo ha fatto tramite i profili social che appartenevano al batterista dei Foo Figthers, pubblicando una sorta di lettera dedicata a tutti coloro che amavano Taylor e la sua musica.

Taylor e Alison si sono sposati nel 2005 e risiedevano a Hidden Hills, in California. Insieme hanno avuto tre figli: Oliver di 16 anni, Annabelle di 13 ed Everleigh di 8.

“I miei più sentiti ringraziamenti e la mia ammirazione vanno alla comunità globale dei Foo Fighters e ai fan di Taylor in lungo e in largo, per la dimostrazione di amore che ognuno di voi ha mostrato al nostro amato Taylor. La vostra gentilezza è stata un inestimabile conforto per la mia famiglia e per me durante questo periodo di inimmaginabile dolore. Come moglie di Taylor, e a nome dei nostri figli, ci tengo a dirvi che per lui eravate tutto, per lui era fondamentale “spettinarvi” durante ogni esibizione. Per Taylor era un onore far parte dei Foo Fighters e ha vissuto il ruolo dei suoi sogni nella band ogni minuto dei suoi 25 anni con loro. Consideriamo ogni membro della band e la squadra allargata dei Foo Fighters come la nostra famiglia. Lo spirito dolce e il profondo amore per la musica di Taylor vivranno per sempre attraverso le collaborazioni, che ha sempre amato, con altri musicisti e attraverso le canzoni a cui ha contribuito e che ha creato. Per celebrare la sua vita, ora spetta a tutti noi, che lo amavamo di più, onorare l'eredità di Taylor e la musica che ci ha dato. Grazie ancora a tutti per il vostro amore e la vostra partecipazione. Taylor vi ha amato tutti e anche noi vi amiamo.

Con gratitudine, Alison Hawkins”.

La lettera arriva contestualmente all’annuncio, da parte della band, di due concerti commemorativi che i Foo Fighters terranno per ricordare il loro amato batterista e la sua musica: i Taylor Hawkins Tribute Concerts si terranno il 3 settembre allo stadio di Wembley a Londra e il 27 settembre al Kia Forum di Los Angeles.