"Bono in un bar di Bologna!", ma è un sosia: ci sono cascati (quasi) tutti

"Bono è a Bologna a mangiare in un bar". È il messaggio che ieri è circolato sul web seguito da una fotografia in cui "appare" assieme al titolare del Bar Venezia del capoluogo emiliano.

La foto è stata pubblicata sui social assieme al titolare dell'attività Beppe Barbera e sembra ritrarre il leader degli U2 nel suo più classico look. In realtà si tratta di Pavel Sfera, un attore serbo che ha costruito la sua carriera attorno all'incredibile somiglianza con il rocker di Dublino. Sfera suona in una tribute band degli U2 e avrebbe confessato la "burla" successivamente durante la serata passata in un altro bar, il Caffè dei Musici vicino a Strada Maggiore.

La fotografia del "falso Bono" è stata simpaticamente ripresa anche dal governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Bologna Matteo Lepore

Negli scorsi giorni Bono è stato effettivamente avvistato in Italia e più precisamente in Puglia ai tavolini di un ristorante di Ostuni durante l'ora del''aperitivo.