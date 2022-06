Liam Gallagher: durante il concerto di Manchester dedica Champagne Supernova ad un fan scomparso. Guarda il video

Liam Gallagher, al termine del suo epico concerto all’Ethiad Stadium di Manchester dello scorso 1° giugno, ha dedicato Champagne Supernova, brano degli Oasis contenuto in (What's the Story) Morning Glory? del 1995, ad un fan scomparso a febbraio: Grant Taylor, deceduto all’età di 22 anni, che aveva precedentemente acquistato i biglietti per assistere allo show, al quale invece ha partecipato la sorella Katie. Proprio lei aveva chiesto a Liam, tramite Twitter, di dedicare un pezzo al fratello, nello specifico Live Forever, scelto dalla famiglia come canzone anche per il funerale di Grant.



“Liam Gallagher, ti prego dedica #LiveForever a mio fratello, Grant, a Manchester (il 1° di giugno). È stata la canzone scelta per il suo funerale e l’abbiamo suonata mentre portavamo la bara, a marzo. Userò il suo biglietto perché lui era davvero il tuo più grande fan”, le parole scritte da Katie. Parole ascoltate dalla voce di C’mon You Know, che ha dedicato a Grant, se non Live Forever, Champagne Supernova, pezzo di chiusura del concerto.

Katie che ha assistito a tutto show tenendo in alto una bandiera che sfoggiava una foto di suo fratello con un cuore blu e la frase GT22 Live Forever, ha poi twittato il video della commovente dedica di Gallagher ringraziando il cantante: “Liam Gallagher sei fantastico”.