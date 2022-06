Nirvana, il fonico racconta Courtney Love in tour con la band: "andava d'accordo con tutti, spingeva Kurt a socializzare"

"Mi odiano tutti. Non mi sopportano proprio. In confronto a me, Yoko Ono sembra Pollyanna" ha detto una volta Courtney Love, attrice, rockstar con la sua band Hole, icona di femminilità ribelle punk rock e dal 24 febbraio 1992 moglie di Kurt Cobain dei Nirvana.

«Avevo un progetto preciso di circa cinque anni per costruirmi una carriera credibile nel mondo del rock ma è andato tutto fuori controllo e sono diventata la cattiva». Quando sposa il cantante dei Nirvana con una cerimonia alle Hawaii, Courtney Love ha appena finito il tour di Pretty on the Inside, l’aggressivo debutto noise-rock della sua band, Hole con cui ha esordito nel novembre 1989 con un concerto al Raji Club di Hollywood. «Con certi artisti devi lavorare parecchio per tirargli fuori qualcosa. Courtney invece è la persona più entusiasta ed energica che abbia mai scontrato, dava sempre il 180 per cento. Non c’era nessun atteggiamento, era tutto autentico» ha detto di lei Don Fleming che ha prodotto Pretty on the Inside insieme a Kim Gordon dei Sonic Youth.

La sua incredibile vita rock’n’roll (prima di esordire con le Hole ha lavorato come attrice indipendente a New York e come spogliarellista a Hollywood, usando i soldi per affittare gli strumenti, il furgone e una sala prove dai Red Hot Chili Peppers) non è bastata a Courtney Love per tenere lontane le critiche dei fan dei Nirvana, che l’hanno accusata di aver approfittato della fama di Kurt Cobain e di aver reso la sua vita sempre più instabile. In una recente intervista, però, il tecnico del suono di Seattle Craig Montgomery che ha lavorato con i gruppi della etichetta Sub Pop Records e con i Nirvana per tutta la loro carriera ha fatto un ritratto molto diverso di Courtney negli anni ’90, dicendo che è sempre stata «Una presenza positiva».

Craig Montgomery è stato anche il fonico di tutti i concerti dei Nirvana («Da quando eravamo in quattro nel furgone Dodge di Krist Novoselic in viaggio verso tutti i locali punk rock d’America») e ha visto tutto quello che succedeva nel backstage: «Courtney era una entusiasta e spingeva Kurt a socializzare con le altre band, a conoscere i musicisti e a divertirsi durante i tour. Io andavo molto d’accordo con lei e lei andava d’accordo con tutti». L’8 settembre 1993, Courtney Love ha cantato per la prima e unica volta insieme a Kurt Cobain al concerto benefico Rock Against Rape ad Hollywood, eseguendo due versioni acustiche di Pennyroyal Tea e Where Did You Sleep Last Night? ma non ha mai diviso il palco con i Nirvana: «Era molto protettiva nei confronti di Kurt e della sua stessa identità come musicista» ha detto Craig Montgomery, «In molti concerti lei era lì con noi, ma non l’ho mai vista dire nulla o essere coinvolta in nessun modo nelle decisioni dei Nirvana. Credo che questo sorprenderà un bel po’ di persone».