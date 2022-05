Liam Gallagher: "Darei un rene per Noel. È mio fratello, gli voglio bene"

Liam Gallagher è famoso (anche) per le sue affermazioni dirette e taglienti, che dimostrano tutta la sua autenticità. E se in questi anni le frecciatine per suo fratello Noel, ex compagno di band negli Oasis, non sono mai mancate, ogni tanto arriva anche qualche segnale di pace, come in questa occasione.

Nel corso di un’intervista con il Guardian, infatti, la voce di C'mon You Know ha risposto ad alcune domande poste dai fan e qualcuno chiedeva se avrebbe mai donato un rene a Noel, nel caso ci fosse un’emergenza e lui fosse l’unico donatore disponibile. “Senza nessun dubbio. Ovvio che lo farei. È mio fratello, amico, e lo amo. Ne darei uno anche a te se me lo chiedessi”.

A questo punto, la domanda è sorta spontanea: e se fosse il contrario? Il maggiore dei Gallagher farebbe questo sacrificio per Liam? “Sì – la certezza del frontman – Lui fa quello spavaldo. Lui e tutti i suoi amici famosi se la menano. Sono sicuro che sono brave persone, ma sono anche molto insicure”.

Qualcun altro ha voluto sapere se Liam fosse sorpreso dal fatto che i suoi ultimi album stanno riscuotendo più successo di quelli di Noel. E la risposta è stata piuttosto esaustiva: “Se sono sorpreso di aver avuto più successo? Dipende da cosa intendi per successo. Sono sicuro che Noel sia molto felice nel suo mondo. Ha scritto delle grandi canzoni e io mi capita di cantarle. Ma è la voce [di una band] che la gente vuole sentire. Potrei convincere qualcuno a suonare le parti di chitarra di Noel con 10 centesimi. Noel invece non può convincere nessuno a cantare come me. Lavoro sodo, do alle persone quello che vogliono e non sono pretenzioso. Non puoi salire sul palco, suonare il tuo nuovo album, dalla uno alla undici, e aspettarti che le persone vengano ai tuoi concerti. Ci metti alcune nuove canzoni, ma devi suonare i tuoi successi”.

Che la battaglia continui!